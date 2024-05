Lo stadio di Udine sarà una vera e propria bolgia, i tifosi dell’Udinese si sono strinti intorno al richiamo della società e già da ieri lo stadio è sold out. Anche in virtù di questo, ad Empoli non sono stati con le mani in mano e si sta dando la possibilità ai tifosi di non pagare il tagliando per essere presenti allo stadio. Biglietti che vanno presi unicamente attraverso l’Unione Clubs per beneficiare di ciò.

A stamani sono circa 500 i posti già andati nel settore ospiti della “Bluenergy Arena”. Non pochi considerando la distanza e la media dei nostri supporters in trasferta. Si può però fare ancora meglio e, soprattutto, di posti a disposizione ce ne sono ancora tanti (vedi allegato). Uno dei problemi che si stanno verificando in queste ore pare essere quello della reperibilità dei pullman.