I PIÙ

– L’Empoli non può fare calcoli

– L’Udinese prende molti gol negli ultimi minuti I MENO

– La tranquillità dell’Udinese dopo la vittoria di Lecce

– La fisicità e la qualità offensiva dei bianconeri

Contro l’Udinese l’Empoli si gioca una fetta importante di salvezza. Indubbiamente i padroni di casa sono più tranquilli dopo la vittoria ottenuta a Lecce, visto che hanno un punto in più degli azzurri. L’aspetto più problematico sarà rappresentato dalla fisicità e dalla qualità offensiva dei nostri avversari, anche sulle palle inattive.

L’Empoli non può fare calcoli e dovrà imbastire un certo tipo di partita, senza paura. A volte giocare solo per vincere può essere un vantaggio. La difesa udinese è una delle più battute nei minuti finali e l’Empoli dovrà crederci fino alla fine, perché la retroguardia avversario non è insuperabile.