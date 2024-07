Il grande ex azzurro, Carmine Esposito, ha commentato il mercato dell’Empoli attraverso un intervista rilasciata nell’edizione di ieri de “La Nazione”.

A lei che effetto fa dopo tanti anni rivedere la maglia dell’Empoli con il cognome Esposito?

“Sarà sicuramente una grande emozione, perché mi porterà indietro di tanti ricordi unici”.

Pensa che Sebastiano possa essere l’attaccante giusto per l’Empoli?

“Lo spero perché è un giovane attaccante di prospettiva, gli manca solo una grande stagione per dimostrare in pieno le proprie qualità ed Empoli è la piazza giusta, soprattutto per gli attaccanti”.

Come giudica finora il mercato?

“Il mercato dell’Empoli è sempre molto ponderato nel cercare giovani da trasformare in talenti. Mi aspetto due/tre colpi di qualità”.

L’anno scorso è stata scritta la storia, come ha vissuto da grande ex questa salvezza?

“Io Empoli la vivo ormai da 30 anni, è stampata nel mio cuore e l’anno scorso ho esultato come un pazzo alla salvezza. Spero si possa ripetere ancora”.

Qual è il primo ricordo ripensando all’esperienza empolese?

“Sicuramente il gol più importante della mia vita calcistica che ha dato il via alla mia carriera e alla scalata dell’Empoli. Mi riferisco al gol nella finale play-off di C1 a Modena contro il Como, con un esodo assurdo di tutta la città”.

Empoli ha cresciuto tanti campioni, soprattutto attaccanti, qual è il segreto?

“Empoli non ha segreti, va vissuta e amata come ho fatto io e continuo sempre a fare”.

Di cosa si occupa ora?

“Ho un’agenzia di procuratori e due scuole calcio, inoltre alleno nella Seconda Categoria emiliana la squadra del Vialarga dove gioca mio figlio Nicolò… e mi godo l’Empoli in tv”.