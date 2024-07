Dal ritiro in Alto Adige, il centrocampista azzurro Jacopo Fazzini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

“Partendo dall’addio di mister Nicola, lo ringrazio per quello che ha fatto con noi e per gli obiettivi raggiunti insieme. Poi pognuno fa quel che si sente… D’Aversa ha portato concetti che cerchiamo di capire e mettere in atto, siamo ancora in preparazione e si va forte per migliorare”.

Quali sono le vostre prospettive?

“I primi anni sono stati di ambientamento, ora mi sento cresciuto. A 21 anni non mi considero più ragazzo, sento la responsabilità e voglio dimostrarlo sul campo. Il nostro obiettivo è sempre di rimanere in Serie A e ce la metteremo tutto. Vorrei salvarmi, prima, poi gli obiettivi personali…”.

Euro 2024 può portare a un cambio di passo con i giovani talenti?

“All’Europeo abbiamo visto dei giovanissimi fare cose incredibili, sta agli allenatori e alle società dare loro fiducia e farli giocare. Bisogna dare loro l’opportunità di sbagliare, perché così si cresce e si matura. Questo è importante per i ragazzi… Invece al primo errore si tende a lasciarli fuori”.