La gara amichevole con la Sampdoria, che si giocherà sabato alle 18:00, va considerata una sorta di prova generale in vista delle prime uscite ufficiali. Vediamo dunque quello che potrebbe essere il miglior Empoli schierabile in questo momento, al netto di alcune assenze importanti. Iniziamo infatti con il dire che al momento non sono ancora a disposizioni determinati elementi che, sicuramente, sarebbero ad oggi titolari nello scacchiere di mister D’Aversa. Si parte con Alberto Grassi (potenziale capitano della squadra) per andare su Walukiewicz, Ebuehi, il rientrante Zurkowski, Belardinelli e Nabian. Il modulo dovrebbe essere quasi con certezza il 3-4-2-1, ci stupirebbe vedere adesso un ritorno a quattro della difesa.

In porta andrà Vasquez, che sarà il portiere titolare della stagione 2024-25. La composizione del pacchetto arretrato è semplice, con Guarino in mezzo ad Ismajli e Viti. A centrocampo, giocando con questo sistema, si può bypassare il regista puro; posizione che al netto dell’assenza di Grassi è vacante. I due centrali di riferimento saranno quindi Haas ed Henderson, mentre ad agire sulle corsie più esterne vedremo Pezzella a sinistra e Gyasi a destra. Se non ci sono problemi di sorta Colombo (altrimenti partirà Caputo) sarà il terminale offensivo, a suo supporto dovrebbero agire Fazzini ed Esposito.

Questa amichevole rappresenta un’opportunità preziosa per D’Aversa di testare meccanismi e automatismi in vista delle prime uscite ufficiali. La sfida contro la Sampdoria sarà un banco di prova importante per valutare la condizione della squadra e perfezionare gli ultimi dettagli tattici. L’Empoli si prepara quindi a questa “prova generale” con l’obiettivo di affinare la propria identità di gioco e trovare la giusta alchimia tra i reparti, in attesa di recuperare i giocatori attualmente indisponibili e presentarsi al via della nuova stagione nella miglior forma possibile. Vediamo il possibile undici di partenza:

3-4-2-1: Vasquez; Ismajli, Guarino, Viti; Gyasi, Haas, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.