L’ESPERIENZA IN AZZURRO

Guido Marilungo arriva a Empoli negli ultimi giorni del calciomercato estivo 2016-17, reduce dalla discreta stagione in B con la maglia della Virtus Lanciano. Nei piani della società il suo ruolo è quello di valida alternativa in un attacco che comprende, oltre ai confermati Maccarone, Mchedlidze e Pucciarelli, anche il neo acquisto Gilardino. L’esordio di Marilungo avviene il 12 settembre in occasione della partita interna contro il Crotone: entra in campo a mezzora dal termine, sul risultato di 2-1 per gli azzurri, per sostituire capitan Maccarone. Dopo alcune partite in cui subentra a gara in corso, il 23 ottobre viene schierato per la prima volta da titolare contro il ChievoVerona (0-0). Martusciello comincia a metterlo in campo nell’undici titolare con maggiore assiduità, ma Marilungo non riuscirà mai a trovare la via della rete. La stagione termina con la drammatica giornata di Palermo e la conseguente retrocessione e Marilungo fa ritorno all’Atalanta per fine prestito.