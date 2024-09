Si è spento a 82 anni Gaetano Salvemini. A tutta la sua famiglia ed ai suoi affetti vanno le nostre più sincere condoglianze, oltre che il ringraziamento per quanto fatto da lui per Empoli. Da calciatore ma, soprattutto, da allenatore. E’ stato colui che ha portato per la prima volta in serie A gli azzurri, nel 1986, conquistando anche subito la prima storica salvezza. Un uomo di spessore, di grande educazione ed intelligenza, un uomo di altri tempi che ha vissuto un calcio di altri tempi.

Mister Salvemini farà sempre parte della storia azzurra, e ci auguriamo che a lui possa andare un ricordo istituzionale che nel tempo, rimanga.

Dalla Redazione di Pianetaempoli.it le più sincere condoglianze alla famiglia.