Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella serata di ieri a Radio Goal riguardanti Baldanzi e Caprile.

“Baldanzi per noi è un valore aggiunto, ha segnato con la Salernitana ma poi un infortunio gli ha lasciato un ematoma nel piede: ora sta lavorando bene e potrà darci una mano, magari può essere un acquisto decisivo per il girone di ritorno. Non abbiamo contatti diretti con chi sembra interessato, al momento è dell’Empoli ma davanti a società importante sicuramente prenderemmo in valutazione qualcosa, che però al momento non c’è.

Su Caprile

“S’è presentato non in forma, poi è stato messo a posto. L’infortunio gli è durato un mese e mezzo ed è partito con l’handicap. E’ in fase di crescita, ha grandi potenzialità. Il meglio di sé lo darà nel giro di due o tre anni, deve fare un percorso e lo sta facendo bene da noi, non a caso sta risultando decisivo“

L’ha visto Vicario in Inghilterra?

“Il dispiacere è di non vederlo con una squadra italiana che lotta per lo scudetto. All’Inter credo si stiano mangiando un po’ le mani, ma avevano il problema di cedere prima Onana e il Tottenham si è mosso prima“.

La partita con la Juventus

“Con la Juventus sarà impossibile, puntiamo a fare bella figura per uscirne rafforzati: è la nostra aspirazione”.