Ancora sei giorni di calciomercato, poi tornerà a suonare il mitico gong. Il calciomercato si chiuderà alle ore 20:00 di giovedi 1 febbraio, ma per quella data l’Empoli vorrà aver sistemato quelle che sono le priorità, o meglio, la priorità. Ormai, come anticipato tempo fa proprio da queste pagine, la società azzurra ha messo nel mirino un secondo attaccante che risponde al nome di M’baye Niang. Vi abbiamo raccontato sempre in anticipo quelle che sono state le evoluzioni, confermate poi anche dai vari siti nazionali specializzati. Adesso siamo arrivati davvero all’ultima curva, con Niang straconvinto di venire ad Empoli e la formula con l’Adana messa nera su bianco.

Il franco-senegalese, che ha scelto Empoli rifiutando altre situazioni in Italia ed in Francia, arriverà al 99% a titolo definitivo. L’Adana non svincolerà il giocatore, infatti da Monteboro usciranno un po’ di soldi (si è trovato un giusto compromesso), e si procederà cosi all’acquisto. Contratto fino a fine stagione e poi rinnovo per un altro anno in caso di salvezza. Oltre Niang cosa c’è da aspettarsi? In entrata poco o niente, forse un difensore se nelle ultime ore si profilasse una situazione appetibile. Ci sono alcuni elementi che potenzialmente potrebbero essere in uscita, anche se di concreto non c’è niente. Mattia Destro sembrava potesse andare a Spezia ma il club ligure ha fatto poi altre scelte. Le non ottimali condizioni del giocatore non fanno far la fila davanti alla bottega azzurra, e non è da escludere che alla fine Destro resti in rosa. Un elemento che sarebbe potuto uscire è Stiven Shpendi, ma abbiamo già spiegato i motivi del perchè questo non potrà accadere.

Situazione da ultimi due giorni di mercato potrebbero essere quelle di Perisan (che avrebbe degli estimatori tra bassa B e serie C), attenzione però anche a Marin, ma in questo caso l’arrivo di Nicola lo vede più azzurro che in uscita. Ci sono poi le situazioni di Tommaso Baldanzi e Nicolò Cambiaghi. La sensazione del 27 gennaio, e va presa per questa, è che alla fine nessuno dei due possa andar via a gennaio. Se, ma solo se, la Roma dovesse realmente mettere sulla scrivania di Monteboro un’offerta da 16/18 milioni (anche da prendere da 18 mesi), ecco che per Baldanzi le certezze odierne potrebbero svanire. Su Cambiaghi invece, nonostante ci sia una partita tra Lazio ed Atalanta che vede “spettatore” l’Empoli, c’è la volontà di trattenere il giocatore. Per poter dare un eventuale (molto eventuale) assenso alla partenza, anche gli azzurri vorrebbero entrare nella partita e portare a casa qualcosa.