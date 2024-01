J U V E N T U S 0 E M P O L I 0

50′ Vlahovic

JUVENTUS (3-5-2) : Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik.

A Disp: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge, Yildiz, Iling.

Allenatore: Massimiliano Allegri

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi (56′ Cancellieri), Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri (56′ Baldanzi).

A Disp: Berisha, Perisan, Goglichidze, Pezzella, Bereszynski, Indragoli, Marin, Fazzini, Shpendi.

Allenatore: Davide Nicola

ARBITRO: Sig. Marinelli di Tivoli (RM). Assistenti: Rossi/Rossi. VAR: Doveri/Valeri

AMMONITI: 19′ Walukiewicz (E)

ESPULSI: 17′ Milik (J)

LIVE MATCH

56′ – Doppio cambio azzurro: fuori Cerri e Grassi, dentro Baldanzi e Cancellieri.

55′ – Cambiaghi si prende la responsabilità del tiro dai 20 metri, c’è una deviazione ed è angolò.

52′ – Gyasi cerca Zurkowski sul fondo del campo, il polacco scivola e la palla esce.

50′ – Juve in vantaggio. Angolo battuto da destra, rimpallo sulla schiena di Ismajli, la palla resta li, arriva Vlahovic che buca Caprile.

49′ – Sfonda la Juve sulla sua destra, Cambiaso si accentra, Luperto lo chiude in angolo.

2° Tempo

47′ – Si va al riposo a reti bianche. Empoli con l’uomo in più dal 17′, grande possesso dei nostri ma si fa troppa fatica a saltare la linea difensiva della Juve. Certo è che però, adesso, le speranze di non tornare a mani vuote c’è tutta.

46′ – Gyasi perde una palla assurda, Miretti va verso Caprile e per nostra fortuna calcia alta. Follia totale di Gyasi.

45′ – Tiro di Luperto dai 20metri: palla in curva in malo modo.

44′ – Cambiaghi viene rimpallato da Gatti al limite dell’area di rigore avversaria.

42′ – Calcia Maleh, c’è una deviazione di Gyasi e la palla esce.

41′ – Fallo su Zurkowski al vertice destro dell’area di rigore juventina. Grande occasione nel finale di tempo.

39′ – Miretti prova a cercare Vlahovic, ben controllato dalla nostra difesa il serbo e si riparte dal fondo.

37′ – La Juve non riesce a tener palla, pallino del gioco totalmente in mano nostra.

35′ – Miretti entra nella nostra area, Walu lo chiude in corner. Calcia Kostic, libera la nostra difesa.

34′ – Maleh pesca la testa di Gyasi, debole però il tocco che non spaventa Szczesny.

33′ – Dopo un lungo possesso azzurro, senza mai saltare la linea, Luperto crossa a centro area, esce il portiere di casa e blocca.

30′ – Cross di Cambiaghi da sinistra, Cerri non attacca il secondo palo e la palla esce dell’altra parte.

27′ – Tiro cross di Cambiaghi da destra, Szczesny la vede all’ultimo e riesce a deviare in corner. Calcia dalla bandierina Maleh, la pizzica Cerri: palla alta.

25′ – Botta di Cambiaghi dal limite, deve volare Szczesny per dire di no. La più grande occasione del match è di marca azzurra.

23′ – Luperto cerca in profondità Cambiaghi ma non è lucido l’ex Atalanta. Palla fuori.

22′ – Caprile esce, con i piedi, a respingere fuori area una possibile offensiva bianconera.

19′ – Ammonito Walu che stende Cambiaso.

17′ – Milik viene espulso dopo la revisione al VAR. Empoli con l’uomo in più per praticamente tutta la gara. Grande situazione.

16′ – Si va al VAR, potrebbe essere rosso per Milik.

15′ – Ammonito Milik che nel cercare di recuperare palla stende Cerri.

14′ – Zurkowski murato da Locatelli al limite dell’area bianconera.

11′ – Cambiaso si accentra e va al tiro, Caprile ci mette i pugni e riesce a disinnescare il tiro.

10′ – Gara che non decolla.

5′ – Vlahovic direttamente su punizione, da 25metri, impegna Caprile che devia in angolo.

3′ – Ci prova Locatelli da fuori, di testa respinge Walu.

1′ – Punizione azzurra ai 30metri lungo la fascia destra. Palla dentro, testa di Walu con Szczesny a bloccare. Primo tiro in porta del match, è azzurro.

0′ – Minuto di raccoglimento in onore di Gigi Riva

0′ – Vedremo se sarà un 3-4-2-1, come anche detto ieri da Nicola in conferenza, o la squadra si metterà a cinque in linea in mezzo. Cacace dal primo minuto con Gyasi dirottato a destra. Torna Maleh dal primo minuto. Pezzella lo si rivede finalmente in panchina, panchina da dove partiranno sia Baldanzi che Cancellieri.

1° Tempo