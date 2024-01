Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un importantissimo pareggio dallo Juventus Stadium.

CAPRILE: 6 Incolpevole sul gol di Vlahovic. Serata che poteva essere di grande lavoro, invece sono davvero poche le volte che viene chiamato in causa, rispondendo presente.

ISMAJLI: 6 Qualche incertezza in avvio, ma con il procedere del match mostra una buona attenzione all’interno dell’area di rigore. Peccato per quel tocco involontario che serve la palla a Vlahovic per il gol

WALUKIEWICZ: 6,5 Giocatore che diventa sempre più prezioso. Nei duelli con Vlahovic tiene sempre testa, e non viene nemmeno scalfito psicologicamente dal giallo che si trova addosso. In questa difesa a tre sembra davvero a suo agio.

LUPERTO: 6,5 Governa al meglio la sua zona di competenza, provando talvolta a rilanciare verso le punte. Sua la palla per Baldanzi in occasione dell’1-1.

GYASI: 5,5 Nel finale di primo tempo regala una palla a Miretti (fortuna che era lui) che poteva costare carissima. Difende non male ma in fase di palleggio sbaglia molto.

MALEH: 6,5 Si è rivisto il giocatore apprezzato nelle sue prime uscite stagionali. Sicuramente la Juve si abbassa tantissimo con l’uomo in meno e quindi spesso può giocare in libertà. E’ comunque un vero e proprio motore instancabile in fase di possesso, ma soprattutto è bravissimo in fase difensiva.

GRASSI: 6 Il metronomo schierato da Nicola cresce con il passare dei minuti, facendo girare la squadra con buone trame. Sarebbe però da chiedere a Nicola come ha visto la sua gara visto che spesso lo richiama chiedendogli di giocare più palloni

CANCELLIERI: 6 Buon impatto nella gara. Si va vedere in avanti anche se non riesce mai ad incidere, come quando si fa recuperare da Weah.

CACACE: 5,5 Un primo tempo discreto, peggio invece nella ripresa. La Juve affonda sempre dalla sua parte e spesso è in balia degli avversari che giocavano più di inerzia che di vera qualità.

ZURKOWSKI: 6 Gara ordinata, di sostanza ed equilibrio nelle due fasi di gioco. Meno incisivo e “cattivo” rispetto alle ultime due uscite, ma forse per lui oggi era stato deciso un ruolo diverso nel copione.

FAZZINI: S.V.

CAMBIAGHI: 7 Prestazione davvero maiuscola la sua. Ancora una volta vien da dire che è mancato un gol, un gol che proprio non gli vuol venire. Però la partita di Nicolò è stata di grande spessore, una vera spina nel fianco della retroguardia bianconera. Svaria su tutto il fronte offensivo e va più volte alla conclusione da fuori area, impensierendo Szczesny sia nel primo che nel secondo tempo.

MARIN: S.V.

CERRI: 5,5 Anche oggi fa quel che sa fare, quello per cui è venuto. La serata però è meno fruttifera rispetto a settimana scorsa, anzi, abbastanza opaca. Nicola lo cambia, avendo ragione.

BALDANZI: 7 Parte dalla panchina, e tutti i pensieri sono legati al fatto che possa starci in questo assetto. Che forse possa anche essere sul piede di partenza. Ed invece Tommy tira fuori un vero colpo di biliardo che rimette in parità una gara che non avremmo meritato di perdere. Oltre al tiro-gol, anche altri buoni spunti.

MISTER NICOLA: 7 Impatto migliore non poteva esserci, non si poteva chiedere. Certo, cosi come detto dopo il Monza, anche oggi le cose vanno sapute analizzare senza fare troppi voli pindarici, ed i perchè ci sono. Ma guardando alla specifica partita, al come si è messa, al come si è evoluta, c’è davvero da fare i complimenti per come la squadra ha saputo interpretare il match. Un match che è cambiato rispetto ad una preparazione più difensiva, ma il suo Empoli ha saputo cavalcare bene questo cambiamento e con grande caparbietà ha portato via un punto. Per adesso la bacchetta magica funziona bene!