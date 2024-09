Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato una lunga intervista nell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”.

“Questa intervista non deve far distrarre la squadra, a Cagliari abbiamo la gara più importante di questo avvio.”

Ma è solo la quinta giornata

“Non importa, non dobbiamo mai dimenticarci chi siamo.”

Società sempre più potenti, ma voi avete fatto il vostro record: quarto anno di fila in Serie A.

“E’ stata un’estate di duro lavoro, dobbiamo vendere per coprire i costi e i prezzi sono scesi.”

Ormai lo fanno anche le big….Però voi i giocatori riuscite ancora a crescerli come una volta.

“Perché abbiamo coraggio e lavoriamo sin dalle basi. Ora ne abbiamo tre in rampa di lancio, altri li abbiamo prestati in B e li aspettiamo.”

Soddisfatto?

“Domenica gli Allievi sono andati a giocare al Viola Park e hanno vinto 3-0. Anche l’Under 18 ha battuto 3-0 la Fiorentina. La Primavera è un po’ deboluccia, ma noi giochiamo con i 2007 contro i 2005… Fino al 2012 siamo di un livello mai così forte e la stagione scorsa abbiamo mandato più di 20 ragazzi nelle Nazionali giovanili.”

Si è divertito anche contro Roma e Juventus..

“Preferisco vedere i 2010, c’è meno stress! Certo, sabato mi sono divertito, però poi ho visto i 2010, i loro genitori, li ho ascoltati: mi arricchisce”

Avete aperto un po’ di più agli stranieri?

“Si, ma io vorrei puntare di più sugli italiani: da noi c’è tanto talento, le Nazionali giovanili fanno grandi risultati. In Italia manca solo il coraggio.”

Sabato per sbloccare la gara la Juve ha messo Weah e Thuram, voi Anjorin e Ekong.

“Abbiamo coraggio. Vedo come lavora D’Aversa, corregge i giocatori durante gli allenamenti per migliorarli. Ha individuato un gruppo di ragazzi della Primavera su cui lavorare e sta trovando il coraggio per lanciarli. Sa quanti giocatori partiti da Empoli sono arrivati in Champions…”

Valorizzate, vendete, incassate e ripartite. Una scuola vera.

“Si ma è difficile far quadrare i numeri: le nostre rivali per la salvezza hanno 20-30% di entrate più di noi. Ma non siamo più ultimi per gli abbonamenti, mi solleva.”

E il nuovo stadio?

“Ora il progetto è alla portata, ci accompagnano aziende importanti. Se partiamo in primavera possiamo giocarci sempre e in 40 mesi si finisce.”

Lei dove si vede quel giorno?

“Spero che la salute mi accompagni, lo stadio sarebbe il completamento del mio contributo a questa società. Sa cosa mi piace?”

Dica.

“Aver creato l’ambiente ideale, con cultura della sconfitta, senza negatività. Qui un calciatore non viene per guadagnare ma per crescere, anche il pubblico li aiuta. Sa cosa accadde con Tonelli?”

Cosa?

“Era partito male. Un nostro tecnico delle giovanili mi disse: “Presidente, la squadra c’è, adesso recuperiamo lui. Due anni dopo andò al Napoli.”

Sabato cosa le ha detto il suo amico Spalletti?

“Con lui non parlo di calcio.”

Ma come…

“Mi ha solo salutato, poi domenica mi ha chiamato: “Ma dove l’hai preso quel giocatore?”. Gli ho fatto una battuta che non posso ripetere..”

A Cagliari ritrova Davide Nicola.

“Gli faremo una statua, quando avremo tempo. Ci sono rimasto male che sia andato via, ma sappiamo che, chi fa bene qui e ha un’occasione, la sfrutta. Quando abbiamo trattenuto gente che aveva mercato, abbiamo sbagliato. E lo faremo ancora.”

Le piace la nuova Super Champions?

“Si, ma preferisco una partita di Serie B. In Champions mica ci sono i giocatori per l’Empoli…”