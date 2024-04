Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto ai microfoni de “La politica nel pallone” su Gr Parlamento per commentare la vittoria sul Napoli.

“Siamo molto contenti per la vittoria contro il Napoli, una squadra molto importante. Ma dobbiamo continuare così, giocare con il massimo impegno perché mancano ancora diverse partite al termine del campionato e dovremo cercare di raccogliere più punti possibili per centrare il nostro obiettivo, la salvezza”. Alla fine del match ho fermato Zielinski e gli ho detto: “Hai visto che abbiamo trovato il tuo sostituto?”. Fazzini è simile a Zielinski, ma deve migliorare e completarsi. Con l’allenatore che lo riesce a comprendere e gli da la spinta giusta raggiungerà alti livelli. Ma ancora non ho avuto offerte dalle big.”

Indubbiamente siamo contenti del lavoro di Nicola, è puntiglioso, determinato, pieno di carica emotiva in senso positivo. Non riesco mai a cogliere nessun tipo di difficoltà o di aspetti negativi su quello che c’è da fare. In un certo senso è contagioso. Inseguiamo una salvezza che può essere definita anche miracolosa, però ora ci sentiamo veramente di giocarcela fino alla fine”.

Per la salvezza penso ci vogliano 36 punti, però è un esercizio che ci fa perdere energie. Noi le energie dobbiamo dedicarle alla prossima gara. C’è da assistere i ragazzi affinché si preparino al meglio, ce la possiamo fare”

Su Caprile

“Dopo un inizio di stagione in difficoltà Caprile sta facendo molto bene, potrebbe essere decisivo nelle ultime partite, ma la sua permanenza all’Empoli dipende dal Napoli. Scegliere la giusta squadra per lui l’anno prossimo è fondamentale, come successe con Vicario, arrivato da noi a 27 anni ed ora è uno dei migliori della Premier League. Caprile si sta sacrificando tanto, e apprezzo il suo percorso di crescita”.