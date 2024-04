Adagio

L’Empoli confeziona tre punti di platino con il Napoli e si rilancia autorevolmente in chiave salvezza. A fronte di un calendario complicatissimo, per continuare a sperare occorreva un colpaccio contro una big che puntualmente è arrivato. Sempre che gli ex campioni d’Italia possano ancora essere definiti una grande del campionato. Pallida controfigura del Napoli che fu, Osimhen e compagni escono con le ossa rotte dal confronto del Castellani regalando agli azzurri di mister Nicola nuova linfa per alimentare le speranze salvezza. L’abbiamo ribadito più volte: per come si erano messe le cose tre mesi fa, restare in Serie A rappresenterebbe una sorta di miracolo sportivo. Il tecnico piemontese ha edificato una squadra che non si abbatte di fronte alle difficoltà – leggasi alla voce Lecce – e che non si arrende davanti alle avversità più infauste. Una squadra che non ha qualità tecniche eccelse ma che, dal punto di vista caratteriale, sembra forgiata a immagine e somiglianza del suo coach. Figura tenace e combattiva, capace di spremere il 110% da un gruppo fragile e discontinuo ma che, c’è da scommetterci, non mollerà fino all’ultimo istante del campionato.

Andante

Contro il Napoli è andato in scena uno dei migliori Empoli della stagione sul piano della concentrazione e della disciplina tattica. Al cospetto di un blasonato sparring partner vacuo e compassato, gli azzurri hanno vinto con pieno merito, mettendo in mostra la forza del collettivo. Una linea maginot difensiva composta da un terzetto solido e robusto, su cui ha spiccato l’ottima prova dell’ex partenopeo Bereszynski. Due laterali attenti e ordinati. Una linea mediana in cui il dinamismo di Maleh si è sposato alla perfezione con l’equilibrio tattico di Grassi. Sulla trequarti il talento versatile di Fazzini, tornato grandIssimo protagonista, abbinato agli strappi e al moto perpetuo di Cambiaghi. Davanti la sostanza umile e operaia di Alberto Cerri, finalmente capace di ritagliarsi la meritata gloria personale. Un meccanismo che, sorretto da una condizione fisica di gran lunga superiore a quella degli spenti uomini di Calzona, stavolta ha funzionato alla perfezione.

Allegro

Il migliore Jacopo Fazzini della stagione ha rivoltato il Napoli come un calzino, stordendolo a suon di prelibati virtuosismi tecnici, generosi ripiegamenti senza palla, ispirate verticalizzazioni e un frenetico movimento in grado di non offrire punti di riferimento ai confusi avversari. Di fronte agli acciacchi e al calo fisiologico di Zurkowski, lontano parente dello straordinario incursore ammirato nelle prime settimane del suo ritorno a Empoli, alla distanza è emerso lo spessore universale di un Fazzini destinato a incarnare il prossimo oggetto di mercato della proficua “cantera” azzurra. Moderno centrocampista a tutto tondo, trequartista, mezzala completa di corsa e inserimento, il 21enne massese si è preso fragorosamente la scena. Ciò che è certo è di questo Fazzini l’Empoli non può assolutamente fare a meno. A mister Nicola spetta l’arduo compito di gestire il dualismo tra Fazzini e Zurkowski, dal momento che, per ragioni di equilibrio tattico, la presenza dell’uno sembra, al momento, escludere l’utilizzo dell’altro.