Sono in vendita i tagliandi del Settore Distinti Ospiti del Gewiss Stadium di Bergamo per Atalanta-Empoli, gara valida per la 34ª giornata di Serie A TIM 2023-2024 in programma domenica 28 aprile alle ore 18.00.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 20,00 euro (non sono previste riduzioni.) online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/ in modalità print@home ed in tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale (per conoscere quali sono clicca qui (https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv) in modalità tradizionale su supporto termico; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

In ottemperanza alle disposizioni dell’ONMS e del GOS, i residenti nella provincia di Firenze potranno acquistare biglietti esclusivamente nel Settore Distinti ospiti, mentre i residenti nella provincia di Bergamo NON potranno acquistare biglietti nel Settore Distinti ospiti, ad eccezione dei titolari di fidelity card Empoli FC. Infine, non sarà consentito il cambio utilizzatore sui biglietti del settore ospiti. Si ricorda che la vendita terminerà inderogabilmente sabato 27 aprile alle ore 19.00 e che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Bergamo se sprovvisti di tagliando.