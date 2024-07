Dopo aver giocato, e vinto, l’amichevole di ieri con lo Spezia la squadra ha terminato la parentesi di ritiro in montagna. Il gruppo agli ordini di mister D’Aversa, già in serata, ha fatto rientro ad Empoli. Adesso ci saranno due giornate piene di riposo, da lunedi si riprenderà il lavoro in quella che sarà l’ultima settimana di ritiro. Una settimana che si chiuderà con la bella amichevole contro la Samp al Castellani. La prossima settimana sarà dunque la prima empolese per i due nuovi arrivi, Esposito e Vasquez, ed un felice ritorno per Mattia Viti.

D’Aversa si è detto soddisfatto di come procede il lavoro, ed ieri abbiamo visto una squadra sicuramente pimpante ed attenta. Presto per lanciarsi in giudizi, il cantiere resta totalmente aperto, ma quello che spicca è la voglia di tutti di mettersi al servizio della squadra. Una delle cose interessanti sarà adesso quella sulla comprensione tattica. Dopo aver impostato il lavoro principalmente sul 4-3-3, ieri la squadra (nella sua formazione ad oggi ideale) ha mostrato una difesa a tre con due elementi offensivi messi un passo più dietro rispetto alla prima punta. Vedremo poi se la settimana farà mutare il gruppo tra uscite ed entrate di mercato.

Guardando alla gara di ieri, ma più in generale al lavoro da inizio ritiro, sono diverse le note liete che arrivano anche dai singoli. Ekong, chiacchierato più volte su queste pagine, è uno di quei ragazzi che si sta mettendo particolarmente in mostra. Anche Guarino sta facendo capire di avere numeri importanti. Belle sorprese anche quelle di Marianucci e Popov. Piacevole poi constate come i vari Degli Innocenti, Angori, Donati, siano tornati cresciuti. Parlando poi di rientranti, come non sottolineare Haas ed Henderson che dimostrano grande voglia di permanere dentro questo progetto. Alla ripresa vedremo come stanno i vari Grassi, Ebuehi e Belardinelli, ma anche Shpendi che ieri è rimasto fuori per gestione. Per Walu il pericolo è scampato ma mancherà per un pò.