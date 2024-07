L’Empoli cerca rinforzi a centrocampo e nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo che potrebbe interessare. Come riportato da gianlucadimarzio.com, la società azzurra sarebbe sulle tracce di Lassana Coulibaly della Salernitana. Il maliano, originario di Bamako, è una mezzala destra di grande quantità, potente fisicamente e anche molto veloce. Nell’ultima stagione, che ha visto la sua squadra retrocedere in Serie B, ha realizzato 29 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Da Salerno gli indizi sono che il giocatore è in uscita con alcuni club italiani e esteri sulle sue tracce da tempo, su tutti in A Monza e Cagliari. Al momento però non ci sono conferme sull’interesse nonostante il ruolo che ricopra possa far davvero comodo agli azzurri.

Vedremo nei prossimi giorni se questa possa essere una pista percorribile o se rimarrà una delle tanti voci del mercato.