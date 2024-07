Sono 3754 gli abbonati azzurri dopo la fase di prelazione di 4 ALL OF US ANCORA INSIEME, la campagna abbonamenti azzurra per la stagione 2024/25!

Chiusa la prelazione per i vecchi abbonati, la giornata di lunedì 29 luglio sarà riservata agli abbonati alla stagione calcistica 2023/24 che non hanno confermato il posto scelto lo scorso anno e desiderano cambiarlo. Ricordiamo che in questa fase non viene garantita la prelazione sul posto della stagione precedente.

Dalle ore 10:00 di martedì 30 luglio, tutti i sostenitori potranno sottoscrivere l’abbonamento scegliendo il posto desiderato. Ricordiamo che la Fidelity Card “Empoli Member” è l’unico supporto magnetico che abilita l’accesso allo Stadio Computer Gross Arena Carlo Castellani ed è quindi indispensabile esserne in possesso per sottoscrivere l’abbonamento.

Sarà possibile acquistare l’abbonamento all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, all’Unione Clubs Azzurri oppure online su https://empolicalcio.vivaticket.it,