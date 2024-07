Il nome di Lorenzo Colombo, almeno fino a prova contraria, è più che presente nel mercato azzurro. Anche se i tempi ormai si sono dilati in maniera pazzesca, e fino a metà agosto non potrà essere comunque del gruppo, resta viva la sensazione che possa giocare per l’Empoli nella prossima stagione. Almeno che non straconvinca Fonseca che lo voglia trattenere in pianta stabile.

In questo senso ieri sera Colombo ha fatto qualcosa di davvero importante. Il Milan ha affrontato il Manchester City nella prima gara della sua tournee americana, ed ha vinto 3-2. I primi due gol rossoneri, ribaltando il vantaggio di Haaland, sono stati proprio a firma Colombo. Nasti (altro giocatore che l’Empoli ha osservato) ha poi segnato il terzo gol. Notte magica per l’attaccante classe 2002 che per adesso resta promesso sposo dell’Empoli.