Spunta una nuova idea di mercato in casa azzurra, ovvero provare a capire se ci possono essere i margini per far tornare in azzurro Matteo Cancellieri. L’Empoli ha necessità di attaccanti, soprattutto esterni, e Cancellieri per caratteristiche porterebbe con se un identikit perfetto. Oltre alla conoscenza dell’ambiente. Ricordiamo che Cancellieri è rientrato alla Lazio alla fine della passata stagione, l’Empoli aveva un diritto di riscatto a 21 milioni, la Lazio con uno in più lo poteva controriscattare. Nessuna delle due società ha fatto niente ed il contratto si è chiuso in modo naturale.

L’operazione, lo diciamo subito, non è assolutamente delle più semplici. La Lazio vorrebbe cedere il giocatore, e sta cercando un acquirente che possa prenderlo a titolo definitivo. Su di lui ci sarebbe un forte interesse del Rennes, ma non ci sarebbe la convinzione del giocatore. In Italia il Parma è la squadra che ha sondato di più, ma i ducali non sembrerebbero essere allineati alle richieste della Lazio. Ecco che i capitoloni potrebbero aprire anche ad un prestito con diritto ed obbligo, in questo caso l’Empoli potrebbe inserirsi nel discorso, magari facendo leva anche sul gradimento dello stesso giocatore. L’idea c’è e verrà sviluppata nel corso dei prossimi giorni, da capire poi quella che sarà la volontà della Lazio.