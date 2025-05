Gli azzurri, nella loro storia, hanno ottenuto dieci salvezze nel massimo campionato; le ultime tre sono arrivate consecutivamente e soltanto in due stagioni (questa sarebbe la terza) la salvezza è stata conquistata all’ultima giornata. Ripercorriamo la storia delle nostre permanenze in Serie A.

La prima storica salvezza in Serie A arriva proprio nella stagione d’esordio, la 1986/87. Il traguardo viene raggiunto all’ultima giornata, grazie alla vittoria in trasferta sul Como per 1-0. Era un campionato a sedici squadre, con tre retrocessioni e due punti assegnati per ogni vittoria. Gli azzurri si presentarono all’ultima giornata senza il destino nelle proprie mani: oltre alla vittoria, servivano anche la sconfitta del Brescia e il mancato successo dell’Atalanta. Le rondinelle persero 3-2 a Torino contro la Juventus, mentre gli orobici caddero 1-0 a Firenze. Sorpasso su entrambe e salvezza conquistata.

La seconda salvezza arriva dopo diversi anni, dopo essere passati anche dalla Serie C. Nel campionato 1997/98, sotto la guida di Spalletti, gli azzurri tornano in Serie A e riescono a salvarsi già nel loro primo anno. Si tratta di un torneo a diciotto squadre con quattro retrocessioni. L’Empoli ottiene la salvezza alla penultima giornata, battendo in casa il Vicenza per 3-2. Sarebbe bastato anche un pareggio, grazie ai tre punti di vantaggio sull’Atalanta. L’ultima giornata si gioca a San Siro contro l’Inter: sconfitta indolore, con la salvezza già in tasca.

La terza salvezza coincide con un altro esordio in Serie A. È la stagione 2002/03, con Silvio Baldini in panchina. Anche qui il format prevede diciotto squadre e quattro retrocessioni. La salvezza arriva alla penultima giornata, grazie all’1-1 contro il Torino, partita disputata però a Reggio Emilia. Alla fine del campionato, quattro squadre si trovano a pari punti al quartultimo posto: Empoli, Atalanta, Reggina e Modena. A retrocedere sarà il Modena, per la peggior classifica avulsa. La sconfitta all’ultima giornata contro il Parma non ha conseguenze: gli azzurri, con 38 punti, avevano gli scontri diretti favorevoli.

La quarta salvezza arriva nella stagione 2005/06, ancora una volta al primo anno di Serie A dopo la promozione. La squadra, allenata da Gigi Cagni, vive una salvezza tranquilla. Il campionato prevede venti squadre e tre retrocessioni, formula attuale. L’Empoli si piazza al decimo posto (sarà la stagione di Calciopoli, con la retrocessione della Juventus). La salvezza matematica arriva alla 36ª giornata, grazie alla vittoria casalinga sull’Inter con un clamoroso autogol di Materazzi. Non serve nemmeno guardare i risultati delle avversarie.

La quinta salvezza è storica perché, per la prima volta, l’Empoli ottiene la seconda salvezza consecutiva. È la stagione 2006/07 e, oltre a mantenere la categoria, gli azzurri ottengono la qualificazione alle coppe europee, evento unico nella loro storia. La salvezza matematica arriva alla 30ª giornata con lo 0-0 contro il Cagliari. Con venti punti di vantaggio sul Parma e solo diciotto a disposizione, la permanenza è assicurata.

La sesta salvezza arriva nel 2014/15 con Maurizio Sarri in panchina. È una salvezza serena, conquistata con ampio anticipo. Alla 34ª giornata, l’Empoli vince 1-0 in trasferta contro il Torino, grazie a un clamoroso autogol del portiere granata Padelli. Sarebbe bastato un punto, ma i tre conquistati rendono aritmetica la salvezza, rendendo incolmabile il distacco dal Cagliari.

La settima salvezza arriva nella stagione 2015/16 con Marco Giampaolo alla guida. Anche questa è una salvezza anticipata, al termine di una stagione brillante che vede l’Empoli chiudere al decimo posto. La certezza matematica arriva alla 35ª giornata, nonostante la sconfitta per 1-0 a Carpi. L’Empoli aveva dodici punti di vantaggio sul Frosinone, ma scontri diretti sfavorevoli. I ciociari, perdendo contro il Palermo, rendono irraggiungibile la squadra toscana, che chiude a +10.

L’ottava salvezza arriva con Aurelio Andreazzoli nel 2021/22, ancora un debutto in A dopo la promozione. La salvezza aritmetica arriva alla 36ª giornata: l’Empoli perde 4-2 a San Siro contro l’Inter, ma il Cagliari pareggia a Salerno. Con otto punti di vantaggio e sei a disposizione, la salvezza è matematica.

La nona salvezza arriva nel campionato successivo, 2022/23, con Paolo Zanetti in panchina. Alla 35ª giornata, l’Empoli pareggia 1-1 a Marassi contro la Sampdoria. Il risultato consente agli azzurri di portarsi a +9 su Verona e Spezia. Grazie alla combinazione di risultati negli scontri diretti, l’Empoli ottiene la salvezza con tre giornate d’anticipo.

La decima salvezza segna un altro traguardo storico: è la prima volta che l’Empoli ottiene tre salvezze consecutive in Serie A. Una stagione travagliata, che ha visto alternarsi tre allenatori: Zanetti, Andreazzoli e infine Davide Nicola. Campionato della scorsa stagione, il 2023/24. Serve l’ultima giornata, anzi l’ultimo minuto, per festeggiare. Vittoria interna per 2-1 contro la Roma: è la seconda volta che la salvezza arriva all’ultima giornata.