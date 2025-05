Riprende oggi il lavoro degli azzurri dopo due giorni di riposo. D’Aversa, salvo i lungodegenti che hanno terminato anzitempo la stagione, ha tutti gli altri a disposizione. Recuperi importanti in vista di una gara delicata come quella che si giocherà domenica sera contro il Verona di Zanetti. Inutile dire che sarà una gara che non si giocherà soltanto sul nostro stadio e che avrà una componente di gestione importante. Discorso che vale anche per il Verona che, potenzialmente rischia di andare allo spareggio. Servirà quindi pazienza, intelligenza ed equilibrio per una partita che potrebbe vivere momenti molto diversi.

Ovviamente la settimana farà capire meglio a D’Aversa quelle che potranno essere le migliori scelte in fatto di formazione. La sensazione è che possa esserci un undici molto simile a quello visto a Monza. Da capire solo se si vorrà partire con Cacace sulla trequarti o dare spazio da subito a Fazzini-Esposito con Colombo davanti. Anche la gestione di Anjorin dovrebbe essere la medesima con un ingresso a gara in corso. Ovviamente ballottaggio tra Marianucci e Goglichidze con il primo a sembrare in vantaggio.

La squadra si allenerà da oggi fino alla rifinitura di sabato mattina.