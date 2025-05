Sarà il Sig. Doveri di Roma l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica sera al Castellani con il Verona

Sono diciassette le gare dirette nell’attuale campionato di serie A dal fischietto nato a Volterra. In questi c’è anche un precedente con gli azzurri, non fortunato poiché si tratta della sconfitta 3-0 rimediata ad Udine. In totale sono sedici i precedenti tra Doveri e l’Empoli, il bilancio azzurro è di sette vittorie, cinque sconfitte e quattro pareggi. Sono invece ventuno i precedenti che questo arbitro ha con gli scaligeri, ed il bilancio gialloblù è di quattro vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte. La squadra più diretta da Doveri è il Napoli con trentasette designazioni. L’ultima gara arbitrata è stata Parma-Napoli 0-0. Al VAR ci sarà Marini di Roma.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

COMO – INTER Venerdì 23/05 h.20.45

MASSA

PERROTTI – ROSSI L.

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

NAPOLI – CAGLIARI Venerdì 23/05 h.20.45

LA PENNA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MARCHETTI

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO

BOLOGNA – GENOA Sabato 24/05 h.18.00

MONALDI

MONDIN – BELSANTI

IV: MASSIMI

VAR: PEZZUTO

AVAR: GARIGLIO

MILAN – MONZA Sabato 24/05 h.20.45

RUTELLA

PRENNA – ARACE

IV: SANTORO

VAR: GHERSINI

AVAR: GUIDA

ATALANTA – PARMA h. 20.45

MARINELLI

BRESMES – VOTTA

IV: PRONTERA

VAR: GARIGLIO

AVAR: SOZZA

EMPOLI – H. VERONA h. 20.45

DOVERI

ALASSIO – BACCINI

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: GHERSINI

LAZIO – LECCE h. 20.45

FABBRI

CARBONE – PERETTI

IV: AYROLDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PICCININI

TORINO – ROMA h. 20.45

DI BELLO

CECCONI – BHARI

IV: COSSO

VAR: CHIFFI

AVAR: PATERNA

UDINESE – FIORENTINA h. 20.45

MARCENARO

TOLFO – POLITI

IV: GIUA

VAR: ABISSO

AVAR: MAZZOLENI

VENEZIA – JUVENTUS h. 20.45

COLOMBO

COSTANZO – PASSERI

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA