E’ giunta improvvisa la notizia della morte di Lido Mancini. Per i tifosi dell’Empoli, specie per coloro che hanno seguito il Settore Giovanile azzurro, una scomparsa che lascia sgomenti. Nel darne questa notizia non possiamo scindere i ricordi personali dalle vicende che hanno attraversato la vita di Lido, una vita trascorsa tra impegno sportivo e sociale, dedicata alla sua Marcignana ed alle sue due grandi passioni calcistiche: il Marcignana e l’Empoli. Fu quando lavoravo all’UISP che lo conobbi, nella prima metà degli anni ’70 del secolo scorso: Dirigente della squadra di calcio Amatori del Marcignana, frazione empolese nella quale ha vissuto per tanti anni, lui cerretese di nascita. A parte il calcio il suo era un impegna a tutto tondo per la Casa del Popolo di Marcignana, alla quale ha dedicato molto del suo tempo e della sua passione civile. Lo ritrovai anni dopo sulla panchina della Primavera dell’Empoli calcio dove era approdato negli anni ’90. Per trent’anni ne è stato Dirigente ed Accompagnatore Ufficiale, di quelli che un giornalista vorrebbe sempre trovare perché ti consentiva sempre di svolgere al meglio il tuo lavoro. Inappuntabile, preciso, disponibile, sempre professionale, con la maglia dell’Empoli come seconda pelle. Negli ultimi anni aveva prima diradato e poi abbandonato ma l’Empoli gli era rimasto nel cuore: bastava scambiarci due parole sugli azzurri e il suo volto si illuminava. Ho un caro ricordo di lui, un ottimo Dirigente e soprattutto una gran brava persona.

La cerimonia funebre avrà luogo domani mercoledì 21 maggio alle 15 nella chiesa di Marcignana.

A nome mio personale e di tutta la Redazione di Pianetaempoli esprimiamo le più sentite condoglianze alla sua famiglia.