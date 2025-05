Grande risposta del tifo azzurro nelle prime ore dalla messa in vendita dei biglietti per la gara decisiva di domenica sera al Castellani con il Verona. Poco fa la società azzurra ha comunicato che il settore di Maratona Superiore è esaurito e che è stato aperto il settore di Curva Nord Ovest. Ricordiamo che la Maratona Inferiore è completamente dedicata agli abbonati.

Questo il comunicato del club azzurro:

Empoli Football Club comunica che, per la gara contro l’Hellas Verona, trentottesima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma domenica 25 maggio alle ore 20.45 al Carlo Castellani Computer Gross Arena, il settore Maratona è esaurito.

Restano disponibili al prezzo speciale di 2 euro i tagliandi di Curva Nord e Curva Nord Ovest. E per gli Under 14 biglietto omaggio in tutti i settori disponibili dello stadio!

I tagliandi sono disponibili all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita Vivaticket oppure online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa).

OMAGGIO UNDER 14 – Gli Under 14 (nati dal 26-05-2011) avranno diritto ad un tagliando omaggio per tutti i settori (ad eccezione della Curva Sud) del Carlo Castellani Computer Gross Arena. Per ritirare il biglietto “Under14” è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. I bambini nati dal 01/01/2020 hanno accesso gratuito al Carlo Castellani Computer Gross Arena senza però aver diritto al posto numerato. Biglietti disponibili all’Empoli Store, Unione Clubs Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302.