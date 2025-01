Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb della situazione di mercato che riguarda Jacopo Fazzini e in vista della prossima partita con il Lecce.

A che punto siamo con la trattativa Fazzini?

“Negli ultimi giorni si è parlato molto di questo e del suo possibile trasferimento. Ci sono state delle proposte ma al momento nessuna, per motivi diversi, si è concretizzata. Il ragazzo, vista la situazione, non ha preso parte alla trasferta di Venezia, ora si sta allenando regolarmente”.

Scontro con Lotito e la Lazio?

“Nessuno scontro ci mancherebbe ma normali trattative di mercato. Rientra nel gioco della parti in cui le rispettive società portano avanti i loro interessi e si fa di tutto affinché questi possano conciliare e trovare la soluzione migliore per noi e per il ragazzo. Se un nostro calciatore interessa a squadre così importanti per noi è motivo di orgoglio, lavoriamo affinché i nostri talenti possono fare il loro percorso e arrivare nei grandi club”.

Sabato arriva il Lecce, uno scontro diretto.

“Adesso concentriamoci su una sfida contro una diretta rivale come quella di sabato. Abbiamo fatto un girone di andata importante, con mister e squadra che sono andati oltre le difficoltà che abbiamo vissuto. Sappiamo quanto il girone di ritorno sia più difficile e quanta strada ancora ci sia da fare. Ma vedendo lavorare la squadra, noto un gruppo e uno staff che si allena duro giorno per giorno preparando al meglio ogni impegno senza sentirsi minimamente appagato per quanto fatto”.