Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha risposto a Fabrizio Corsi, a margine della cerimonia per il Premio Bigiarelli nella sala Promoteca del Campidoglio, in merito alla trattativa con l’Empoli per Jacopo Fazzini

“Io non rispondo… Il mercato lo faccio nelle sedi competenti. Mi è stato chiesto di fare un’offerta per Fazzini, la società l’ha fatta tramite il direttore sportivo, ognuno è libero di accettare o no. L’offerta era più che congrua, oltre 10 milioni… Non è che è o Fazzini o morte”