Domenica 29 settembre alle ore 18:00 è in programma al Castellani Computer Gross Arena il derby Empoli-Fiorentina. Come prevedibile tra i tifosi sale l’attesa e da Firenze nella serata di ieri è stata annunciata una spedizione speciale per questa trasferta così vicina.

La Curva Fiesole ha fatto sapere attraverso i propri canali social di aver organizzato la partenza per Empoli in motorino con ritrovo alle ore 15:30 nel parcheggio della Coop di Ponte a Greve. Facile prevedere una forte invasione di tifosi viola.