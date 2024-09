I PRECEDENTI, SFIDA NUMERO 20 IN CASA GRANATA – Sfida numero 41 quella di domani allo Stadio Olimpico Grande Torino tra azzurri e granata. Nei 40 precedenti totali, 15 vittorie per il Toro, 15 pareggi e 10 vittorie azzurre. Parlando delle sole gare giocate a Torino, 20, sono 9 le affermazioni dei padroni di casa, con 5 pareggi e 6 successi empolesi. La prima sfida risale alla stagione 1986-87, il primo campionato in assoluto in serie A degli azzurri con il Torino che, nel vecchio Stadio Comunale, vinse 1-0 con gol di Lerda; ultimo la vittoria granata dello scorso dicembre (1-0, Zapata).

UN SUCCESSO PER PARTE NEI DUE PRECEDENTI IN COPPA – La sfida tra Torino e Empoli non sarà una prima nella coppa nazionale, con le due squadre che in Piemonte hanno già giocato due gare. Nel 2002, nel secondo turno, gli azzurri vinsero 2-1 la gara di ritorno a Torino (gol di Saudati e Tavano) conquistando il passaggio del turno; nel 2004 il Torino (nella sfida del girone eliminatorio della competizione) vinse 5-3 con le doppiette di Marazzina e Quagliarella e il gol di Mezzano a render vane le reti di Tavano, Raggi e Cappellini.

DI FRONTE PRIMA E QUARTA DELLA A 2024/25 ED ANCORA AMBEDUE IMBATTUTE – In campionato sarebbe prima contro quarta della classe, due delle 3 imbattute dopo 5 turni della serie A 2024/25 (assieme alla Juventus), più una sesta partita di coppa (Italia per granata ed azzurri), di Champions (per la “Vecchia Signora”). Torino-Empoli è un sedicesimo di coppa Italia da “alte sfere”

I NUMERI GRANATA IN COPPA – Il Torino prende parte alla coppa Italia per la 75° volta nella sua storia: granata con bilancio di 191 vittorie, 90 pareggi e 87 sconfitte, 595 reti segnate e 381 subite nei 368 incontri disputati. Il Torino ha vinto la coppa 5 volte, 1935/36 (finale secca a Genova, 5-1 contro l’Alessandria), 1942/43 (gara unica a Milano, 4-0 a spese del Venezia), 1967/68 (vince il quadrangolare finale, formula inedita in quegli anni), 1970/71 (finale secca a Roma, 5-3 ai rigori sul Milan dopo lo 0-0 del 90’ e 120’ con tutti i 5 rigori granata segnati da Emiliano Maddè, anche qui regola “curiosa”, infine nel 1992/93 (sulla Roma, 3-0 all’andata in casa e “danni” limitati al ritorno, dove i granata andarono k.o. 2-5). Il Torino ha perso la finale in altre 7 occasioni (1937/38, 1-3 in casa e 1-2 esterno contro la Juventus; 1962/63 a Milano in gara secca dall’Atalanta, 1-3; 1963/64 0-1 in casa dalla Roma, dopo lo 0-0 della prima finale nella Capitale, finita ai supplementari e ripetuta a campi invertiti, non essendo previsti all’epoca i calci di rigore; 1979/80 per 2-3 ai rigori sempre dalla Roma, gara unica nella Capitale, 0-0 al 90’ e 120’; 1980/81 ancora per mano dei giallorossi, doppio 1-1 andata e ritorno, ma 5-3 ai rigori, a Torino, per la Roma; 1981/82 dall’Inter con 0-1 all’andata a Milano e inutile 1-1 in Piemonte, al ritorno; infine nel 1987/88 dalla Sampdoria, vittoria granata 2-1 all’andata in casa e 0-2 al ritorno, a Marassi).

IL BUNKER GRANATA IN CASA – Il Torino non perde in casa dal 22 febbraio scorso, 0-2 dalla Lazio in campionato; poi 9 gare ufficiali fra vecchia e nuova stagione con 4 successi e 5 pareggi ed appena 2 reti subite in 810’.

LE CIFRE AZZURRE IN COPPA – Per l’Empoli coppa Italia maggiore edizione numero 45: i toscani vantano 52 vittorie, 25 pareggi e 58 sconfitte in 135 gare giocate, 193 reti segnate e 186 subite. Massimo traguardo raggiunto l’approdo ai quarti di finale, nelle edizioni 1985/86, 1986/87 e 2006/07.

PORTA TOSCANA CHIUSA DA 267’ – Ultima rete subita da Fabbian al 3’ di Bologna-Empoli 1-1 di campionato, lo scorso 31 agosto. Da allora porta empolese blindata da 267’.

QUATTRO GLI EX DELLA SFIDA TRA GRANATA E AZZURRI – Pietro Pellegri e Saba Sazonov da una parte, Samuele Ricci e Sebastian Walukiewicz dall’altra: questi gli ex della sfida tra Torino e Empoli. Partendo dagli ex granata, Pellegri arrivò a Torino nel gennaio del 2022; per lui 55 presenze e 6 reti in totale. Sazonov fu prelevato dal Torino nell’estate 2023, per il georgiano 13 presenze totali. Venendo agli ex azzurri, Samuele Ricci dopo tutta la trafila nel settore giovanile empolese, arrivò fino all’esordio in prima squadra per un totale di 91 gare con 3 gol; per Walukiewicz 40 presenze in due stagioni in azzurro.

AZZURRI IN SERIE POSITIVA CON L’ARBITRO GHERSINI – Davide Ghersini di Genova l’arbitro di Torino-Empoli. Sono nove i precedenti del fischietto ligure con gli azzurri, con cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte: nel gennaio del 2015 diresse Empoli-Udinese 1-2; nell’aprile del 2018 il successo azzurro per 3-0 sul campo del Foggia; nel campionato 2019/20 ha arbitrato le sfide in casa del Chievo Verona di stagione regolare e di playoff, entrambi terminate in pareggio; la sconfitta degli azzurri sul terreno del Benevento per 2-0 e la vittoria in casa della Salernitana per 4-2. Tre gare e altrettanti successi nel 2021, a gennaio il 3-1 casalingo contro il Frosinone, ad aprile la vittoria per 1-0 sul campo della Reggiana ed infine il successo azzurro in casa della Juventus 1-0 ad agosto. Otto i precedenti con il Torino, con cinque successi granata, un pareggio e due sconfitte.

LA PRIMA VOLTA TRA I DUE TECNICI – Primo incrocio tecnico fra Paolo Vanoli e Roberto D’Aversa. Da giocatori 2 incroci in Hellas Verona-Monza della B 1997/98 con reciproco successo interno, 3-2 scaligero e 5-1 brianzolo, con una rete di D’Aversa nel match del “Bentegodi”.

LA PRIMA VOLTA DI VANOLI CONTRO L’EMPOLI – Paolo Vanoli, da tecnico, affronta stasera per la prima volta l’Empoli.

D’AVERSA K.O. NEL 50% DEI CASI CONTRO IL TORINO – Sono 10 i precedenti fra mister D’Aversa ed il Torino con granata vittoriosi nel 50% dei casi, 5 volte contro le 3 del coach azzurro. Due pareggi completano i bilanci. Torino sempre in rete nelle 5 sfide in casa, totale di 8 marcature.