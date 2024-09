Davide Ghersini di Genova sarà l’arbitro di Torino-Empoli, gara in programma domani alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Damiano Margani di Latina e Thomas Miniutti di Maniago gli assistenti; Mario Perri di Roma 1 il IV uomo; Niccolò Baroni di Firenze il Var e Marco Piccinini di Forlì l’Avar

Ghersini ha diretto 15 gare in Serie A. Sono nove i precedenti con gli azzurri, con cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte: nel gennaio del 2015 diresse Empoli-Udinese 1-2; nell’aprile del 2018 il successo azzurro per 3-0 sul campo del Foggia; nel campionato 2019/20 ha arbitrato le sfide in casa del Chievo Verona di stagione regolare e di playoff, entrambi terminate in pareggio; la sconfitta degli azzurri sul terreno del Benevento per 2-0 e la vittoria in casa della Salernitana per 4-2. Tre gare e altrettanti successi nel 2021, a gennaio il 3-1 casalingo contro il Frosinone, ad aprile la vittoria per 1-0 sul campo della Reggiana ed infine il successo azzurro in casa della Juventus 1-0 ad agosto. Otto i precedenti con il Torino, con cinque successi granata, un pareggio e due sconfitte.