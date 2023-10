Dopo il defaticante di ieri, è dall’allenamento di oggi che mister Aurelio Andreazzoli da Massa inizierà a preparare la partita di venerdi. Al Castellani arriverà l’Udinese, squadra in crisi (anche se nell’ultimo match è riusciuta a strappare un pari) con l’allenatore in totale bilico. Se la squadra bianconera non dovesse vincere, stando a quanto arriva dal Friuli, Sottil dovrebbe perdere il posto. Dovesse succedere sarebbe la terza volta in pochi anni che l’Udinese esonera il proprio tecnico dopo la partita di Empoli. Tornando però alle cose di casa nostra, come dicevamo, da oggi il tecnico azzurro comincerà ad assemblare i pezzi per una partita che anche dalla nostra parte è importantissima. Andare alla sosta con tre punti significherebbe davvero molto, e per la classifica e per il morale, non dovesse essere cosi sarebbe difficile giustificare anche una buona prestazione.

La settimana dovrebbe far rivedere Daniel Maldini, anche se crediamo non possa al momento essere preso in considerazione per la gara ventura. Scelte praticamente obbligate sulle corsie esterne di difesa, dove agiranno Ebuehi e Bastoni. Se invece Ismajli dovesse star bene lo si potrebbe rivedere in mezzo, al fianco di Luperto. Ci attendiamo variazioni sia in mezzo che davanti. Occhio al rientro tra gli undici di Fazzini (che potrebbe andare per Marin) mentre da capire se verrà dato un po’ di riposo a Maleh, Kovalenko potrebbe essere l’eventuale scelta. Davanti ci sono ampie possibilità per Cancellieri, non da escludere una partenza in coppia con Shpendi, anche se rimane difficile ipotizzare Caputo in panchina. Non dovrebbero esserci dubbi sul portiere, semmai sarà dopo la sosta (per il derby di Firenze) che cercheremo di capire se Caprile riprenderà i gradi di titolare.

La seduta odierna sarà aperta al pubblico, mentre quelle di domani e di giovedi saranno disputate a porte chiuse.