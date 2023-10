Lento

Esattamente un anno fa, mister Zanetti conquistò a Bologna il primo successo sulla panchina azzurra. La gara del Dall’Ara fu decisa da un guizzo improvviso di capitan Bandinelli a un quarto d’ora dal termine. Furono i legni a fermare Arnautovic e Zirkzee, rendendo amaro il debutto di Thiago Motta alla guida dei felsinei. Se allora la sorte sorrise benevola a Vicario e compagni, oggi Bologna si è ripresa con gli interessi ciò che gli era sfuggito un anno fa. Il 3-0 in favore dei rossoblù è un risultato impietoso per l’Empoli che, pur facendosi a tratti preferire in termini di gioco, esce con le ossa rotte dalla trasferta emiliana per i troppi errori commessi in fase difensiva. Se le prime due gare targate Andreazzoli avevano mostrato un Empoli ordinato e gagliardo sul piano della copertura degli spazi, il team di Thiago Motta ha di nuovo messo a nudo tutte le difficoltà incontrate dagli azzurri in questo faticosissimo avvio di campionato. E così, mentre l’Empoli non demerita sul piano della manovra e Skorupski ipnotizza nell’ordine Ebuehi, Caputo e Baldanzi, assistendo al palo sfortunatamente colpito da Maleh, la retroguardia combina ripetutamente la frittata prestando il fianco alle letali ripartenze felsinee. Orsolini, autore fin qui di un inizio di torneo piuttosto anonimo, ringrazia e porta a casa il pallone.

Adagio

Nicolò Cambiaghi è stato senza ombra di dubbio il fiore all’occhiello del mercato estivo. Trascinatore dell’Empoli di Zanetti e autentica sorpresa dello scorso torneo, l’ex Pordenone ha deciso di completare il proprio percorso di crescita in Toscana dimostrando attaccamento ai colori e gratitudine nei confronti della società che l’ha lanciato nel calcio che conta. Eppure in questo primo spicchio di campionato, il talento brianzolo sta facendo più fatica del previsto. Se Zanetti un anno fa aveva disegnato il suo fortunato 4-2-3-1 di fine stagione proprio sulle peculiari caratteristiche di Cambiaghi, oggi l’attaccante di proprietà orobica è quello che sembra maggiormente stentare nell’assetto offensivo azzurro. Complice una non perfetta condizione fisica e un equivoco tattico non del tutto risolto – leggi alla voce: precipitoso ritorno al 4-3-3 o al 4-3-1-2 di andreazzoliana memoria – Cambiaghi sta facendo più fatica del previsto a prendersi la ribalta in un torneo che deve rappresentare la sua definitiva consacrazione.

Veloce

A eccezione del match con la Salernitana, dove abbiamo visto sprazzi di gioco del miglior Empoli a cui mister Andreazzoli ha il merito di averci fatto assistere nelle ultime stagioni, nella partita del Dall’Ara gli azzurri hanno avuto più palle gol di quante ne avevano collezionate nelle precedenti gare con Verona, Monza, Juventus e Inter tutte insieme. Ogni mancato riferimento all’inverecondo tracollo dell’Olimpico non è puramente casuale. Non inganni pertanto lo 0-3 in favore del Bologna. L’Empoli ha dimostrato di essere in grado di creare plurime occasioni da rete e di poter fare male anche a un avversario oggettivamente di rango superiore. Per almeno due terzi della gara, il match è stato sostanzialmente equilibrato. Gli azzurri devono ripartire dalla consapevolezza di aver giocato, per oltre un’ora, alla pari di un avversario destinato a fare un campionato di caratura diversa. E, nonostante certe evitabilissime amnesie e leggerezze, di averlo fatto con i mezzi migliori di cui dispongono: proprietà di palleggio e atteggiamento propositivo senza calcoli o sterili utilitarismi.