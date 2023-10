Riprendiamo da gonews.it:

Daspo di otto anni, non potrà accedere al Castellani o ai luoghi con manifestazioni sportive a lungo. Destinatario della misura è un ultrà dell’Empoli, il provvedimento è stato emesso dal questore della provincia di Firenze. I fatti riguardano Empoli-Juventus, disputata allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena domenica 3 settembre.

Tutto è nato perché un tifoso della Juventus, presente col figlio minorenne che indossava i colori bianconeri, ha spostato uno striscione degli ultras empolesi per vedere meglio la partita, come informa la polizia. Secondo gli agenti l’uomo era in Maratona Superiore ed è stato raggiunto poi da un gruppo di ultras, tra questi anche l’uomo poi sottoposto a Daspo. Quest’ultimo avrebbe colpito con uno schiaffo sul viso lo spettatore, per poi andare via e tornare in Maratona Inferiore, cuore del tifo azzurro.

“In seguito alle indagini l’autore del gesto violento veniva identificato e segnalato alla autorità giudiziaria, e nei suoi confronti veniva emesso un provvedimento di allontanamento della durata di 8 anni, con obbligo di firma in Commissariato durante le partite dell’Empoli. L’ultrà empolese risulta essere recidivo in quanto già sottoposto in passato a Daspo per la durata di cinque anni” dicono dal commissariato.