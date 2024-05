Il presidente dell’Unione Club Azzurri, Athos Bagnoli, ha rilasciato un intervista nell’edizione di oggi del Tirreno.

“A Udine ci saremo e ci faremo sentire. E’ il momento decisivo e i tifosi saranno al loro posto, al fianco della squadra.”

Come sta andando la prevendita con i biglietti pagati da voi?

“Bene, molto bene. Ed era partita bene anche prima che l’aiuto di alcuni sponsor, anzi amici, ci permettesse di mettere a disposizione i biglietti gratis per i tifosi. E chi lo aveva già acquistato qui da noi, e non online, può chiedere e avere il rimborso.”

I numeri?

“Stamani (giovedì mattina) siamo già a oltre 600 tagliandi staccati.”

Quota mille è possibile?

“Assolutamente si. Anzi, sono convinto che i 1300 posti disponibili andranno esauriti.”

E il problema pullman?

“Purtroppo c’è. E non è risolvibile. In questo periodo dell’anno è sempre difficile trovarne. Alla fine forse arriveremo a 6, ma in tanti si stanno organizzando con i mezzi propri.”

Per una delle trasferte più lunghe dell’anno: più di 389 chilometri, circa 4 ore e 15 minuti il tempo di viaggio previsto…

“Si….comoda non è. Ma i tifosi percepiscono l’importanza del momento e di esserci. A Udine sarà tutto esaurito, visto che la posta in palio è alta per tutti. E anche il pubblico azzurro è pronto a fare la sua parte.”

Un bel segnale

“Decisamente.”

Eppure attorno alla squadra sembrerebbe serpeggiare un certo pessimismo…

“Forse attorno, ma di sicuro non nello zoccolo duro di chi ha a cuore l’azzurro. Penso ai gruppi ultras della Maratona, che già nella partita contro il Frosinone ha dato spettacolo, ma più in generale a chi segue l’Empoli con una certa assiduità e anche al netto della categoria in cui gioca. E la risposta di questi giorni lo dimostra.”

Ma lei ci crede?

“Io credo che si debba guardare ai fatti. E cioè che siamo in corsa per un’altra salvezza, ovvero quello che per tutti noi sarebbe un altro scudetto. Nelle ultime due stagioni è arrivata in maniera larga, in anticipo e con oltre 40 punti conquistati, ma la nostra storia è un’altra. E’ questa. Cioè fatta di sudore e anche sofferenza. Per un traguardo del genere bisogna dare tutto fino alla fine ed essere lì a farlo è già cosa di non poco conto e non da tutti. Chi davvero tifa Empoli lo sa benissimo. Il resto non chiacchiere, discorsi. E ora, come insegna il proverbio, lì porta via il vento.”

E quindi?

“Quindi siamo in ballo e dobbiamo ballare facendolo anche volentieri. La partita di Udine è indubbiamente molto delicata e anche difficile, ma può anche portarci la salvezza immediata. Serve l’apporto di tutti e i tifosi sono pronti a dare il loro.”