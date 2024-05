Va decisamente riempiendosi il settore destinato ai tifosi azzurri nel “Bluenergy Stadium”. Stando al portale di Ticketone, sono circa 250 i biglietti ancora disponibili. Questo si traduce in già 900 tifosi pronti a colorare di azzurro quella fetta di stadio. Da questo punto di vista resta ovviamente un Davide contro Golia, dato che saranno circa 23mila i supporters bianconeri, ed è chiaro che lo svantaggio di essere in trasferta, c’è.

La risposta dei nostri tifosi è però davvero encomiabile, considerando che tra andata e ritorno partiranno almeno nove ore di tempo. Ovviamente, a favore di questo esodo, anche la possibilità di non pagare il tagliando di ingresso. Per questo – per chi fosse ancora interessato – ricordiamo di recarsi unicamente all’Unione Clubs .

Sarà un bel colpo d’occhio, certi che i nostri tifosi si sapranno far valere dando quella marcia in più che servirà.