La CAN Serie A ha comunicato in data odierna un cambio di designazione per la gara di domenica. Non sarà il vicentino Orsato, ma Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere Udinese-Empoli in programma domenica, ore 15, al Bluenergy Stadium. Per l’arbitro internazionale sarà la diciottesima direzione stagionale in Serie A.

Con l’Empoli sei precedenti tra A e B con tre pareggi, due sconfitte e una vittoria. Ultimo incrocio con gli azzurri Empoli-Vicenza 2-2 della Serie B 2020/2021. Con i bianconeri sono 20 i precedenti con un bilancio di sette vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte. L’ultimo incrocio con lui risale a Verona-Udinese 1-0 dello scorso 20 aprile.