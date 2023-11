Azzurri in campo questa mattina per una nuova seduta di lavoro. Ovviamente, per via degli impegni delle nazionali, in questo fine settimana non ci saranno gare ufficiali. Si guarda comunque alla prossima sfida, che ci vedrà opposti – in casa – al Sassuolo dell’ex Dionisi. Quella contro i neroverdi sarà una partita importante, e non facile, per capire meglio i progressi della squadra e cercare quella continuità che adesso diventa un must. Ovviamente non presenti i calciatori che sono stati chiamati nelle rispettive nazionali.

Diverse prove tattiche quelle ha fatto svolgere Andreazzoli ai suoi, alla ricerca di movimenti sempre più veloci andando a sfruttare gli inserimenti da dietro. Si cerca un coinvolgimento sempre maggiore da parte degli esterni.

Tra i presenti ad Empoli è soltanto Baldanzi ad allenarsi a parte; la speranza è che la prossima settimana possa riconsegnarcelo a pieno. Lavorano a parte anche i due lungodegenti Pezzella e Belardinelli.

La squadra si allenerà anche domani, domenica ci sarà un giorno di riposo.