Prosegue spedita la preparazione degli azzurri che arriva al terzo giorno. Allenamenti che si fanno fin da subito molto prestazionali e con il pallone protagonista assoluto. D’Aversa è già alle prese con il lavoro tattico, iniziando la costruzione del suo Empoli, anche se i protagonisti di domani saranno diversi da molti di quelli che oggi si vedono campo. Ritmi già discretamente alti, si lavora sul possesso e sulla riconquista. Stamane è andata in scena una bella partitella a campo ridotto, molto tirata e con specifiche direttive ad ogni singolo.

Molto partecipativo il secondo di D’Aversa, ovvero quel Sullo che dirigerà dalla panchina le prime quattro di campionato. Ci ripetiamo rispetto a ieri dicendo che a riempire gli occhi sono principalmente Henderson ed Haas. Soprattutto lo svizzero, tornato con un look un po’ diverso, pare molto ispirato ma, soprattutto, pare stare bene dal punto di vista fisico. Vista la carenza numerica di attaccanti, si allena con il gruppo anche l’Under 17 Popov, e sta facendo vedere cose non male. Da ieri è tornato in campo Caputo mentre ancora si gestiscono Grassi e Belardinelli.