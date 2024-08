Azzurri in campo nella giornata di ieri, martedi, per andare avanti nel lavoro che gli porterà alla prima sfida di campionato. Al Castellani, sabato ore 20:45, arriverà il Monza. Occasione ghiotta per i nostri per partire subito bene e mettere tre punti in cascina. I biancorossi paiono essere indietro nella costruzione della squadra, anche da un punto di vista tattico. L’Empoli, reduce dal convincente successo in Coppa Italia, deve partire per forza con i favori del pronostico.

Si lavora sempre sul 3-4-2-1, che al momento è il solido abito che D’Aversa fa indossare ai suoi. Buone notizie dall’infermeria, Ismajli potrebbe essere regolarmente a disposizione e partire dal primo minuto. Da capire però come verrà schierata la difesa, sfruttando magari Viti al centro con Cacace a sinistra, o inserendo uno tra Goglichidze e Guarino con Viti sul centro sinistra. Più difficile, se Ismajli recupera, rivedere Marianucci. Sta meglio anche Walukiewicz ma per lui sarà inizialmente panchina. Ad oggi difficile pensare a variazioni in mezzo e davanti. Si giocano una maglia Gyasi e Stojanovic a destra ma il primo dovrebbe essere in vantaggio. Non ci sarà Grassi, squalificato, e per lui rivedremo Haas. Anche Colombo pare essere in vantaggio su Caputo.

La squadra si allenaerà stamane a porte aperte e poi domani e venerdi porte chiuse.