Radio mercato suona un nome nuovo in casa azzurra. Sembrerebbe essere spuntata, difatti, l’interesse verso il classe ’91 del Verona, Davide Faraoni. Al momento, nonostante la notizia si già da qualche ora sul web, non troviamo particolari riscontri, con la sensazione che sia più un’idea del procuratore, Giuffredi, visto che il giocatore sarebbe in uscita e con contratto in scadenza nel 2025. Convince poco anche l’età, soprattutto in relazione al fatto che non potrà essere gestito come prestito. Almeno che non arrivi lo svincolo dall’attuale club.

Si parla di un elemento con oltre 200 partite in serie A, anche se nell’ultima stagione ha fatto ben poco. A gennaio è passato in prestito alla Fiorentina, giocando poco e partendo dal primo minuto solo tre volte. Il profilo, almeno stando alla “carta”, non sarebbe proprio da Empoli. Anche tatticamente lo si potrebbe pensare, ad oggi, unicamente come alternativa, anche se sia in difesa che in mezzo al campo, nella sua posizione ci sono già delle coppie di giocatori. Prendiamo la notizia dell’interesse, curiosi di capire dopo ferragosto se ci saranno sviluppi.