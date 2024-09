Azzurri in campo nella mattina per una nuova seduta di lavoro in vista della ripresa del campionato. Mister D’Aversa prosegue nel suo lavoro portando avanti il disegno tattico che contraddistingue questo fortunato inizio di stagione. Questa settimana, definiamola aggiuntiva, sta permettendo ai nuovi di entrare sempre più nelle sinergie del gruppo e nell’assecondare le richieste del tecnico. Da evidenziare un Pellegri che sembra star bene, accendendo cosi una positiva concorrenza con Colombo. Ovviamente si lavora senza i nazionali e dalle nazionali è arrivata la notizia dell’infortunio di Fazzini; cercheremo di capire meglio l’entità di questa.

Parlando di infermeria va sottolineato come sta crescendo la condizione di Zurkowski e Belardinelli, la speranza sarebbe quella di vederli dentro entro fine settembre. De Sciglio (oggi la sua presentazione) sta facendo un lavoro programmato, si continuano a registrare le assenze di Perisan ed Ebuehi. E’ ovviamente presto per parlare di formazione anti-Juve, il ballottaggio più vivo sembra essere quello tra Esposito e Solbakken, con l’ex Samp che potrebbe ripartire dall’inizio. Da capire il già citato De Sciglio, ma per il resto pensiamo che ad oggi l’Empoli abbia un undici di partenza identificabile.

Squadra di nuovo in campo domani mattina.