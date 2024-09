Un altro giocatore che ha colpito in positivo in questo inizio di stagione è Giuseppe Pezzella. Il terzino azzurro fin dal primo giorno di ritiro ha avuto la fiducia di Mister D’Aversa dimostrando dalle prime amichevoli di essere uno dei giocatori più in forma sul lato fisico. Schierato in una posizione a lui congeniale, come quarto di centrocampo, ha offerto finora ottime prestazioni sia in Coppa Italia che in campionato, fornendo diversi cross e assist per i compagni e risultando molto efficace anche in fase difensiva, come nell’ultima partita bravo a limitare un cliente scomodo come Orsolini.

Arrivato a Empoli nell’estate del 2023 a titolo definitivo dopo aver giocato nel Lecce, nella passata stagione ha subito un grave infortunio al malleolo che lo ha costretto ai box per diversi mesi condizionando il suo rendimento al suo rientro in campo. A giugno ha prolungato il suo contratto in azzurro fino al 2026 con opzione per un’ulteriore stagione.

La speranza di tutti i tifosi azzurri è che possa continuare con queste prestazioni nel corso della stagione.