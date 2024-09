La squadra è tornata quest’oggi per iniziare la settimana di lavoro che porterà alla sfida con la Juve. Gara difficile ma non impossibile per questo Empoli delle meraviglie che, lo diciamo con grande soddisfazione, ha sorpreso tutti in questo avvio di stagione. Da adesso però, attenzione, le squadre saranno più accorte nei nostri confronti ed il mercato chiuso potrà far venir fuori i veri valori di ogni squadra.

In casa azzurra purtroppo si registra l’assenza di Fazzini che, gioco-forza, non sarà tra i presenti sabato. La soluzione più logica dovrebbe essere quella di mettere Esposito e Solbakken sulla stessa linea, dietro a Colombo. Assenti ancora i nazionali ma sono presenti gli ultimi arrivati dal mercato. Settimana importante per Anjorin, Sambia ma soprattutto, De Sciglio. L’ex Juve se dovesse dare le giuste garanzie potrebbe anche giocarsi subito una maglia da titolare. In mezzo ballottaggio tra Henderson e Maleh sul centro sinistra, non dovrebbero esserci dubbi per le altre posizioni, cosi come anche la seduta di oggi ha fatto intravedere. Non è ancora vicino il loro rientro ma migliorano sia Zurkowski che Belardinelli.

La squadra tornerà in campo domani mattina.