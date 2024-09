E’ ripreso ieri anche il lavoro della Juventus che si prepara per la trasferta di Empoli. In attesa del rientro dei nazionali, dall’infermeria sembrano arrivare notizie incoraggianti per il tecnico Motta; infatti sia Thuram che Weah sembrano star bene ed essere in condizione di poter essere in Toscana, anche se non è certa la partenza dal primo minuto. A disposizione del tecnico italo-brasiliano anche Gonzalez, mentre non recupera Milik. Quello che dovrebbe proporre Motta, a livello tattico, potrebbe essere un 4-2-3-1. Ad oggi il ballottaggio più importante sembra essere in mediana tra Koopmeiners e Fagioli.

Il possibile undici bianconero potrebbe essere il seguente: Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cabal; Koopmeiners, Locatelli; Cambiaso, Duglas Luiz, Yildiz; Vlahovic.