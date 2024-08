Queste le parole del portiere azzurro, Vasquez, al termine della gara vinta 2-1 con la Roma:

La gara aveva delle premesse molto difficili, ti aspettavi che potesse uscire una partita di così alto livello da parte vostra?

Ci aspettavamo una partita difficile ed abbiamo lavorato per quello, la prestazione della squadra è stata veramente grandissima. Siamo contenti perché abbiamo portato il risultato a casa, tre punti pesantissimi soprattutto presi in una piazza come questa.

Hai fatto un’ottima partita supportato da tutto il pacchetto difensivo. La difesa ha fatto la differenza oggi…

Credo che da un punto di vista difensivo abbiamo fatto una grande partita, poi sono stati bravi davanti a fare due goal. Sapevamo che non era facile loro hanno fatto tanti cross, hanno giocato tante palle dentro l’aria ma noi siamo stati bravi

Hai ricevuto dei consigli dal Milan e quanto è stata importante la parentesi in serie B con l’Ascoli?

L’esperienza in Europa, anche quella in Inghilterra, è stata importante per apprendere tante cose. Oggi sono felice di poter giocare in serie A. Voglio ringraziare tutti i tifosi che sono venuti a Roma questa sera, siamo molto felici anche per loro.