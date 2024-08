Il centrocampista dell’Empoli Jacopo Fazzini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna contro la Roma vinta per 1-2.

Come avete preparato la gara?

“Nel migliore dei modi. Sapevamo che loro attaccavano in tanti e che in contropiede avremmo potuto fargli male. Siamo stati bravi nello sfruttare gli spazi che ci sono stati concessi. Abbiamo giocato con grande determinazione.”

Sei uno dei giovani della squadra, ma indossi la 10.

“Io non mi sento più giovane, a 21 anni non lo sono più. Mi sento più responsabilità essendo al terzo anno tra i grandi e lo voglio dimostrare in ogni partita”.