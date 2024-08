Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti da Roma con una storica vittoria

VASQUEZ: 7 Sul gol della Roma non può niente. Nel finale di primo tempo, sullo 0-0, compie un miracolo su Pellegrini. Nella ripresa, nell’assedio giallorosso è sempre preciso.

WALUKIEWICZ: 6,5 Prima frazione importante, andando ad annullare sistematicamente Soulè. Nella ripresa va più in sofferenza e nell’azione del gol giallorosso poteva far di più.

ISMAJLI: 7 Partita importantissima. In mezzo all’area sono tutte sue e Dovbyk se lo sognerà per diverse notti. Vero leader della difesa.

VITI: 6,5 Completa al meglio il terzetto difensivo, con buone chiusure a protezione della sua porta.

GYASI: 7,5 Si divora il solito gol, come spesso gli capita. Ma alla seconda occasione fredda lo stadio Olimpico in maniera prepotente. Oltre al gol gioca una grande partita svariando su tutto il campo ed essendo il man of the match. Vicino al gol anche nella ripresa.

HENDERSON: 6,5 Tantissima solidità ed una fase difensiva fatta in maniera perfetta. Buoni e precisi anche gli appoggi.

MALEH: 6,5 In crescita e si è visto. Nel primo tempo è davvero una spina nel fianco e la macchia è soltanto l’ennesimo giallo che prende. Ancora non al top ed il cambio è inevitabile.

HAAS: 6 Entra per dare freschezza alla mediana, finale sufficiente da parte sua.

PEZZELLA: 6,5 Il solito pendolino della fascia sinistra. Qualche errore lo commette, come nell’azione in cui Maleh deve far fallo e prende il giallo. E’ lui che innesca l’azione del vantaggio. Prezioso in fase di non possesso.

CACACE: 5 E’ la nota stonata della serata. Combina poco ed è nulla su Baldanzi quando parte l’azione del gol romanista.

FAZZINI: 7 Ha scelto la 10 con un pizzico di presunzione ma è tutta meritata. Sta bene, si vede, ed anche stasera gioca una grande gara. Se è facile ammirarlo quando gioca il pallone, va detto che il meglio lo da quando pressa come un animale.

STOJANOVIC: S.V.

SOLBAKKEN: 6 Vista la scelta di farlo giocare dal primo minuto, qualcosina in più ci si aspettava. Non male nel primo tempo, ma nemmeno trascendentale. Nella ripresa va in down e giusto il cambio.

ESPOSITO: 6,5 Non finisce su tabellino dei marcatori ma il secondo gol ha il suo merito. Bravo nel far perdere completamente la testa a Paredes che commette una stupidaggine con rigore per noi. Bravo a dare equilibrio nel finale.

COLOMBO: 7 Partiamo col dire che se Gyasi si mangia un gol, lui fa qualcosa di ancor peggiore mandando sulla traversa un colpo di testa a porta vuota dove si è potuto coordinare. Andando oltre questo errore però Colombo si fa apprezzare per come si sa mettere a disposizione della squadra e per la spiccata personalità, da attaccante navigato. Preciso nel calciare il rigore del 2-0.

EKONG: S.V.

MISTER SULLO (D’Aversa squalificato): 8 Una partenza cosi nemmeno nei più bei sogni. In un estate di problemi economici, di un velato scetticismo da parte della pubblica opinione, questa squadra zittisce tutti andando a scrivere una pagina di storia. Il primo tempo è quasi da manuale, dove si fa tutto alla perfezione in fase di non possesso e si riparte molto bene, con ordine e qualità. Si sbagliano i gol ma non ci si arrende e questo, alla fine arriva. La seconda frazione è diversa per quanto il campo racconta, ma in questa viene fuori la fondamentale qualità della sofferenza e della precisione tattica. Una squadra che sembra aver già una sua identità, una squadra che sa far divertire mantenendo però quella solidità difensiva che ormai ci contraddistingue. Quattro punti dopo le prime due…nemmeno nei più bei sogni.