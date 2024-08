R O M A 0 E M P O L I 0

ROMA (4-3-2-1) : Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé; Dovbyk.

A Disp: Marin, Ryan, Smalling, Bove, Abraham, Shomurodov, Dahl, La Fèe, Baldanzi, Zalewski, Pisilli, Sangare Traorè, Costa, Nardini, El Sharaawy.

Allenatore: Daniele De Rossi

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo.

A Disp: Seghetti, Brancolini, Goglichidze, Shpendi, Cacace, Guarino, Ekong, Stojanovic, Haas, Marianucci, Esposito.

Allenatore: Salvatore Sullo (D’Aversa squalificato)

ARBITRO: Sig. Zufferli di Udine. Assistenti: Perrotti/Ceccon. VAR: Meraviglia/Aureliano.

26′ Maleh (E),

LIVE MATCH

1° Tempo

30′- Dybala cerca la percussione ma non trova spazio per i compagni

28′- Ci si avvicina alla mezz’ora sul risultato di 0-0 tra Roma ed Empoli.

26′- Maleh si arrangia come può nei confronti di Dybala, punizione per la Roma.

25′- Pezzella si procura il corner facendosi ribattere da Celik.

24′- Fazzini si procura un calcio di punizione nella metà campo giallorossa.

20′- Non crediamo di esagerare se diciamo che è stato l’Empoli a costruire le occasioni migliori della gara fino a questo momento. Gli uomini di D’Aversa molto corti e dinamici, bravi a non concedere fin qui la profondità alla Roma ripartendo con grande rapidità.

17′- Fazzini va in profondità il suo sinistro viene ribattuto da Svilar, Colombo con la porta completamente spalancata non colpisce una clamorosa traversa. Dobbiamo parlare più di gol sbagliato che di sfortuna per l’attaccante azzurro.

14′- Dybala non si intende con Mancini si riparte con una rimessa laterale in favore degli azzurri questa sera in con la casacca bianca.

12′- Ripartenza organizzata degli uomini di D’Aversa con Colombo ad andare via sulla sinistra, il suo cross per Solbakken anticipato in fallo laterale.

10′- Risponde l’Empoli alle scorribande degli uomini di De Rossi.

8′- Fazzini va in percussione il suo sinistro si perde a lato di poco alla destra di Svilar. Sugli sviluppi del corner da sinistra si avventa Gyasi non inquadrando la porta giallorossa.

7′- C’è contatto tra Pellegrini e Viti ma secondo Zufferli non è un contatto tale da giustificare un fischio.

6′- Dalla bandierina Pellegrini a cercare il piatto destro di Paredes a lato alla destra di Vazquez.

6′- Percussione di Cristante ancora a cercare Dovbrik stavolta Ismajli anticipa l’ucraino.

4′- Cristante manda in verticale Dovbrik, ma l’Ucraino si fa ribattere il destro da ismajli che concede il primo angolo alla Roma.

3′- Gyasi concede la rimessa laterale a Soulè rimessa per i giallorossi.

1′- Il primo pallone della partita viene giocato dalla squadra di Daniele De Rossi, pubblico delle grandi occasioni all’Olimpico.

0′ – Avevamo detto che l’unico dubbio di formazione poteva essere rappresentato da Solbakken e, puntualmente, il norvegese viene mandato in campo dal primo minuto. Esposito partirà quindi dalla panchina. Nessuna novità dell’ultima ora con Ciccio Caputo che non farà più parte della rosa.