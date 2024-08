Non è ancora ufficiale ma Ciccio Caputo non è più un calciatore dell’Empoli. Da ieri l’ex Entella e la società di Monteboro si sono separati consensualmente. Non è però ancora chiara quella che sarà la nuova vita sportiva di Ciccio. L’Arezzo però vorrebbe provare a fare un tentativo, forte anche dell’amicizia che legata Caputo al ds aretino, Cutolo. Ci sarebbero diverse voci che vorrebbero vedere un ritorno dell’ormai nostra ex attaccate a Bari, o la suggestione di Altamura a casa sua. Vedremo intanto se l’Arezzo riuscirà a giocarsi le sue carte.