Ad essere sinceri la notizia si era propagata nel pomeriggio di ieri attraverso alcuni siti specializzati. Abbiamo cercato di capirci di più e di raccogliere delle informazioni, vista la particolarità della possibile operazione. E le conferme stanno arrivando. Si parla dell’interesse che l’Empoli starebbe mostrando nei confronti di Mattia De Sciglio, attualmente alla Juve ma ai margini del nuovo progetto di Thiago Motta. L’entourage del giocatore è da tempo che sta cercando una sistemazione per il giocatore e nelle ultime ore, il ds Gemmi, avrebbe avanzato seriamente la candidatura dell’Empoli.

Il nodo principale non sarebbe la volontà del giocatore, che in qualche modo avrebbe fatto capire di poter gradire, ma l’alto ingaggio che attualmente percepisce: circa un milione e mezzo netto. In questo la Juventus dovrebbe aver voglia di dare una mano e contribuire al pagamento della somma. Quando parliamo di De Sciglio parliamo di un giocatore con oltre 200 presenze tra serie A e coppa Italia, un giocatore che ha vestito le maglie di Milan, Lione ed Juve. Difensore di fascia destra, con grande esperienza che può giocare in tutte le posizioni di una difesa a tre, ma alla bisogna potrebbe anche fungere da terzino sinistro. Un nome davvero importante per la nostra piazza, una di quelle operazioni non propriamente da Empoli.

Chiaro che se si dovesse concretizzare, fondamentale sarà la voglia del giocatore di venire a mettere il suo 100%. Purtroppo non sono poche le situazioni vissute di calciatori arrivati già con il nome che poi, da noi, non hanno lasciato il segno. Tra domani e mercoledi al massimo si dovrebbe capire se la Juve verrà incontro all’Empoli e se tutto possa portare al suo arrivo. L’Empoli, che in difesa guarda a anche a Faraoni, potrebbe chiudere il suo mercato per quanto riguarda la difesa. Su di lui ci sarebbero anche Monza e Como ma, sempre da quanto arriva, dovremmo essere un passo avanti alla concorrenza.